Il terzo capitolo della serie televisiva “Euphoria” sarà disponibile dal 13 aprile e vedrà il ritorno delle protagoniste principali. Tra le attrici coinvolte ci sono due attori che interpretano personaggi centrali nella narrazione. La notizia ha suscitato un grande interesse tra i fan, ma anche reazioni contrastanti tra chi apprezza le nuove puntate e chi esprime perplessità. La data di uscita è stata annunciata ufficialmente, alimentando le discussioni sui social e tra gli addetti ai lavori.

Euphoria, il terzo capitolo del fenomeno generazionale firmato da Sam Levinson, debutta il 13 aprile su Sky e in streaming su NOW ed HBO Max. Questa volta, però, i corridoi della East Highland High School saranno solo un lontano ricordo. La storia infatti fa un balzo in avanti e proietta Rue e Cassie, interpretate da Zendaya e Sydney Sweeney, nei difficili panni dell'età adulta. Otto episodi distribuiti con cadenza settimanale, su cui il marketing sta martellando da settimane. Ma insieme all’hype crescono anche le aspettative e i primi giudizi della critica, tra accuse di sessualizzazione gratuita e polemiche dietro le quinte, sembrano tutt'altro che omogenei.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Euphoria 3: Zendaya e Sydney Sweeney tornano e l'hype è alle stelle (ma c’è un problema)

Euphoria 3, ecco come cambierà la serie con Zendaya e Sydney SweeneyIl 13 aprile non è solo una data: è un ritorno a casa: Euphoria torna con la sua terza stagione dopo un'assenza lunga, discussa, a tratti snervante.

Minimal per Zendaya, vintage per Sydney Sweeney: i look delle star di Euphoria alla première della terza stagioneDopo quattro anni di attesa torna la serie tv Euphoria e per il lancio della terza stagione, i protagonisti si sono dati appuntamento sul red carpet...

EUPHORIA Season 3 Official Trailer (2026) Zendaya, Sydney Sweeney