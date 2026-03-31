Euphoria | il trailer della terza stagione svela temi di redenzione e fede

È stato pubblicato il trailer della terza stagione di Euphoria, che sarà disponibile dal 13 aprile su Sky. La serie vede il ritorno di Zendaya e introduce nuove guest star, tra cui Sharon Stone e Rosalía. La trama si concentra su temi legati a redenzione e fede, offrendo anticipazioni sui nuovi sviluppi della narrazione.

Euphoria: svelato il trailer della terza stagione. Zendaya torna dal 13 aprile su Sky tra redenzione e nuove guest star come Sharon Stone e Rosalía. L'attesa è finalmente terminata per i fan di Euphoria, la serie cult firmata HBO che ha ridefinito il racconto generazionale degli ultimi anni. Con il rilascio del nuovo trailer ufficiale, i temi portanti dei prossimi episodi appaiono chiari: un viaggio profondo tra le conseguenze delle proprie azioni, la ricerca di un cammino spirituale e la complessa possibilità di riscattarsi. Sam Levinson torna alla guida del progetto, confermando Zendaya come protagonista assoluta di un racconto che promette di essere ancora più crudo e introspettivo. 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Euphoria: il trailer della terza stagione svela temi di redenzione e fede Articoli correlati Disponibile il secondo trailer della terza stagione di Euphoria!HBO svela il secondo trailer ufficiale della terza stagione della serie drama originale EUPHORIA, acclamato capolavoro della cultura pop, che in... Euphoria, rilasciato il trailer della terza stagione della serie HBO con ZendayaÈ finalmente arrivato il primo trailer della terza stagione di “Euphoria“, in vista della sua première ad aprile su HBO Max. EUPHORIA Season 3 Official Trailer (2026) Zendaya, Sydney Sweeney Una selezione di notizie Discussioni sull' argomento Euphoria, ecco il trailer della stagione 3 della serie tv; Euphoria, il nuovo trailer della stagione 3 [HD]; Euphoria 3: Rue viene interrogata nel nuovo trailer degli episodi inediti; Euphoria 3: Il nuovo trailer ufficiale della terza stagione. Euphoria, il nuovo trailer della stagione 3 [HD]Regia di Sam Levinson, Pippa Bianco, Augustine Frizzell. Una serie con Zendaya, Austin Abrams, Alexa Demie, Jacob Elordi, Nika King. Dal 13 aprile su Sky e NOW. mymovies.it Tutte le nuove serie tv che non possiamo farci scappare ad aprile: da «Lidia Poet» e «Euphoria» a Kidman x.com La prima immagine di Eric Dane in Euphoria 3 L’attore torna a vestire i panni di Cal Jacobs nella terza stagione della serie, che debutta in Italia il prossimo 13 aprile. Si tratta dell’ultimo ruolo di Eric prima della scomparsa facebook