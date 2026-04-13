Attacco Trump Papa Leone non si tiene e gli risponde così | Ecco cosa penso di lui

Uno scontro senza precedenti tra la Casa Bianca e il Vaticano si sta svolgendo, con toni che non si erano mai visti negli ultimi anni. Dopo le accuse rivolte a un ex presidente, il Papa è intervenuto con una risposta diretta, esprimendo il suo pensiero sull’argomento. La disputa ha attirato l’attenzione di molti, segnando un momento di particolare tensione tra le due istituzioni.

Uno scontro senza precedenti scuote i rapporti tra Casa Bianca e Vaticano, con toni che non si erano mai registrati nella storia recente. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha attaccato frontalmente Leone XIV, il primo Papa americano della storia, accusandolo pubblicamente per le sue posizioni contro la guerra in Iran e in Libano. Le parole del presidente sono arrivate alla vigilia di un viaggio altamente simbolico del Pontefice, diretto in Algeria, prima volta assoluta per un Papa nel Paese nordafricano. Tutto è iniziato con un duro post pubblicato da Trump sul suo social Truth e rilanciato poi davanti alle telecamere. Un attacco diretto, personale, dai toni particolarmente aggressivi.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

"Non ho paura di lui. Sono uomo di pace". Papa Leone risponde a Trump"Non ho paura dell'amministrazione Trump", "parlo del Vangelo" e quindi "continuerò a parlare ad alta voce contro la guerra".

“Non ho paura di lui”: il Papa risponde a Trump dopo l’attacco e la foto da “Gesù”Papa Leone XIV risponde ai giornalisti sul volo che lo porta ad Algeri per il suo viaggio apostolico in Africa, poche ore dopo che il presidente...

Papa Leone: Dio rifiuta la guerra, nessuno può usarlo per giustificarla