La via della Chiesa tra tradizionalisti e progressisti | restare cattolici seguendo papa Leone XIV

Il cardinale Fernandez ha incontrato don Davide Pagliarini il 12 febbraio, causando discussioni tra i fedeli. La riunione ha riacceso il dibattito tra chi vuole mantenere le tradizioni della Chiesa e chi si apre ai cambiamenti. La Fraternità San Pio X, fondata negli anni ’70 da monsignor Lefebvre, si oppone alle riforme del Concilio Vaticano II e alle nuove liturgie. Durante l’incontro, si è parlato di come i cattolici possano restare fedeli a Papa Leone XIV, seguendo un percorso che rispetti le radici storiche della Chiesa. La questione divide i parroc

Qualche giorno fa, il 12 febbraio, il Prefetto del Dicastero per la Dottrina della Fede, il cardinal Fernandez, ha incontrato don Davide Pagliarini, superiore della Fraternità Sacerdotale San Pio X, istituto religioso fondato negli anni 70 da monsignor Marcel Lefebvre, in contrasto con lo stravolgimento liturgico e il Concilio Vaticano II, che da quel momento separò le strade dalla Chiesa di Roma. Nuovi vescovi e pericolo di scomunica. Il motivo del confronto è la possibile nomina da parte della Fraternità Sacerdotale San PioX di 5 nuovi vescovi, senza lo Ius petrino, ovvero senza approvazione del Papa e, quindi, non in comunione con la Chiesa Cattolica, il che comporterebbe la scomunica latae sententiae.