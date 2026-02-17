Atletica 85 Faenza una grande conclusione per la stagione indoor
Atletica 85 Faenza ha chiuso la stagione indoor dopo un fine settimana intenso, durante il quale tre giovani atleti hanno partecipato ai campionati italiani allievi. La squadra continua a prepararsi per le prove di lancio all’aperto, che si svolgeranno nelle prossime settimane.
Un altro fine settimana di gare per i portacolori di Atletica 85 Faenza, che concludono la stagione indoor con la presenza di ben tre atleti ai campionati italiani allievi, mentre al contempo si portano avanti anche le gare di lanci outdoor. Massiccia presenza nel cross giovanile. Proprio quest’ultimo ha visto sabato la partecipazione di più di ottanta atleti fra esordienti, ragazzi e cadetti che si sono recati a Savignano sul Rubicone. Qui Cesare Cusumano e Tobia Angeli hanno conquistato rispettivamente il primo e secondo posto sui 1200 metri ragazzi, mentre fra i cadetti sono saliti sul podio dei 2000 metri Andrea Pozzi, secondo, seguito da Dario Antonini, terzo.🔗 Leggi su Ravennatoday.it
L'Atletica 85 Faenza inaugura la stagione indoor tra Ancona e Modena
L’Atletica 85 Faenza apre ufficialmente la stagione indoor con le prime competizioni a Ancona e Modena.
Ancora un successo: titolo regionale indoor per l'Atletica 85 Faenza
L'Atletica 85 Faenza si è distinta in un fine settimana ricco di competizioni regionali.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Atletica 85 Faenza: una grande conclusione per la stagione indoor; Campionati italiani tutti al femminile per Atletica 85 Faenza; Tricolori indoor e cross, weekend tutto al femminile per Atletica 85 Faenza; Master: a Rocca di Papa i campioni del cross.
Atletica 85 Faenza, una grande conclusione per la stagione indoorFine settimana di gare per i portacolori di Atletica 85 Faenza, che concludono la stagione indoor con la presenza di ben tre atleti ai campionati italiani allievi, mentre al contempo si portano avanti ... ravennatoday.it
Atletica 85 Faenza protagonista su più fronti: risultati e podi nel weekendBilancio decisamente positivo per Atletica 85 Faenza, che nel fine settimana ha raccolto risultati significativi sia in ambito regionale sia nazionale. ravennanotizie.it
Atletica 85 Faenza BCC | Faenza facebook