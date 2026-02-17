Atletica 85 Faenza una grande conclusione per la stagione indoor

Atletica 85 Faenza ha chiuso la stagione indoor dopo un fine settimana intenso, durante il quale tre giovani atleti hanno partecipato ai campionati italiani allievi. La squadra continua a prepararsi per le prove di lancio all’aperto, che si svolgeranno nelle prossime settimane.

Un altro fine settimana di gare per i portacolori di Atletica 85 Faenza, che concludono la stagione indoor con la presenza di ben tre atleti ai campionati italiani allievi, mentre al contempo si portano avanti anche le gare di lanci outdoor. Massiccia presenza nel cross giovanile. Proprio quest’ultimo ha visto sabato la partecipazione di più di ottanta atleti fra esordienti, ragazzi e cadetti che si sono recati a Savignano sul Rubicone. Qui Cesare Cusumano e Tobia Angeli hanno conquistato rispettivamente il primo e secondo posto sui 1200 metri ragazzi, mentre fra i cadetti sono saliti sul podio dei 2000 metri Andrea Pozzi, secondo, seguito da Dario Antonini, terzo.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

L’Atletica 85 Faenza apre ufficialmente la stagione indoor con le prime competizioni a Ancona e Modena.

L'Atletica 85 Faenza si è distinta in un fine settimana ricco di competizioni regionali.

