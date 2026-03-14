Atalanta sfida alla maledizione Inter per ripartire anche in campionato e voltare pagina

L’Atalanta affronta l’Inter in una partita che rappresenta un banco di prova importante. I nerazzurri sono il prossimo avversario dei bergamaschi, che cercano di invertire un trend negativo e di rilanciarsi in campionato. La sfida si gioca a Bergamo, con le due squadre pronte a scendere in campo per ottenere un risultato positivo.

Bergamo. Diciamolo subito: probabilmente non c’era avversario peggiore per poter cercare la ripartenza immediata. Oggi alle 15 l’Atalanta è di scena a San Siro, in casa dell’Inter, per sfidare la capolista e la maledizione che negli ultimi anni ha rappresentato: una serie aperta di 9 sconfitte consecutive, le ultime 5 senza segnare, una vittoria che manca dal novembre 2018 in casa e in assoluto da 12 anni, marzo 2014, doppietta di Jack Bonaventura che pochi giorni fa ha annunciato il ritiro. Una vita calcistica fa. I sei gol incassati dal Bayern sono una pagina già voltata, devono per forza esserlo per la straordinarietà della serata e per la forza dei bavaresi. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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