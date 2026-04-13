L’Atalanta ha ripreso gli allenamenti in vista della partita di sabato 18 aprile all’Olimpico. Si valuta lo stato di Hien, con poche possibilità di recupero, mentre tra i giocatori della Roma, Sulemana e Rossi sono in dubbio per l’impegno. La sfida si avvicina e le condizioni dei singoli sono ancora da verificare. La partita si prospetta decisiva per entrambe le squadre.

CALCIO. In vista dello scontro diretto di sabato 18 aprile all’Olimpico sono in dubbio anche Sulemana e Rossi. Scamacca si candida a una maglia da titolare. Archiviata la sconfitta casalinga contro la Juventus, l’Atalanta è tornata ad allenarsi lunedì 13 aprile: in vista, infatti, c’è lo scontro diretto dell’Olimpico contro la Roma di sabato 18 aprile alle 20,45. Tre i giocatori monitorati in particolare, che hanno lavorato a parte: Hien e Rossi stanno seguendo un percorso di recupero dai postumi distrattivi all’adduttore (lo svedese) e dalla pubalgia (il terzo portiere); Sulemana invece si limita alle terapie per la contusione al piede. Tutti e tre erano già assenti contro la Juve, e rischiano il forfait anche con i giallorossi: poche chance soprattutto per il difensore, qualcuna in più per attaccante e portiere.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - L’Atalanta riprende a lavorare: Hien, poche chance di recupero per la Roma

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