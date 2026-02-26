Fra sorteggio e Sassuolo l’Atalanta riprende a lavorare venerdì a Zingonia

Dopo un’intensa vittoria in Champions, l’Atalanta torna in campo venerdì a Zingonia per preparare la prossima sfida di campionato. La squadra si concentra sulla ripresa degli allenamenti, mentre i tifosi seguono con attenzione le indicazioni tecniche e le strategie per affrontare le prossime partite di stagione. La squadra si prepara a rispondere alle sfide che la attendono.

CALCIO. Dopo l’impresa col Dortmund, la prossima avversaria negli ottavi di Champions sarà l’Arsenal o il Bayern Monaco. Serie A: domenica 1 marzo a Reggio Emilia. Venerdì 27 febbraio l’Atalanta conoscerà il nome della sua avversaria negli ottavi di finale della Champions League: il sorteggio si svolgerà a Nyon alle 12. Dopo la mirabolante impresa dei playoff, in cui i nerazzurri hanno «ribaltato» il Borussia Dortmund con il 4-1 della New Balance Arena, le opzioni sono Arsenal o Bayern Monaco, ovvero le prime in classifica di Premier League inglese e Bundesliga tedesca. Andata il 10 o 11 marzo a Bergamo, ritorno il 17 o 18 in trasferta.... 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

