Infortunio Soulé chance di recupero per Inter Roma? L’annuncio del suo preparatore

Il preparatore atletico dell’attaccante argentino ha annunciato che Soulé sta seguendo un programma di recupero e potrebbe essere a disposizione per la partita contro l’Inter. La Roma spera di poter schierare il giocatore, che si è infortunato recentemente. La sfida di San Siro rappresenta un momento cruciale nella corsa al quarto posto per le due squadre.

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