Lasciano bimbo di 4 mesi in auto e vanno a far spesa all' Esselunga

Un bambino di 4 mesi è stato lasciato da solo in auto nel parcheggio dell’Esselunga di Pantigliate, mentre i genitori facevano la spesa. La vettura è stata trovata aperta e il piccolo tranquillo all’interno. I passanti hanno allertato le forze dell’ordine, che hanno intervenuto rapidamente. La scena ha attirato l’attenzione di altri clienti, preoccupati per la sicurezza del neonato. La situazione ha generato commenti tra i clienti presenti al momento.

Il piccolo urlava nell'auto. Subito allertati gli agenti della Locale. Il caso segnalato alla procura di Milano Un bimbo di 4 mesi lasciato solo in auto, per circa mezz’ora, nel parcheggio dell’Esselunga di Pantigliate (Milano). L’episodio risale alla sera dell’11 febbraio, ma è emerso solo nei giorni successivi grazie alla segnalazione di un cittadino di Pantigliate che ha assistito alla scena e ha deciso di rivolgersi alla polizia locale della cittadina milanese. Come riporta Il Cittadino, intorno alle 20 una giovane coppia di origini asiatiche avrebbe parcheggiato vicino all’ingresso del supermercato e sarebbe entrata lasciando il bambino all’interno. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Incidente A14, tamponamento tra furgone e auto: 4 feriti, gravissimo un bimbo di 2 mesiNella serata di ieri sull'A14, un tamponamento tra un furgone e un'auto a Poggio Grande, Castel San Pietro Terme, ha causato quattro feriti, tra cui un neonato di due mesi in condizioni gravissime.

Incidente in A14, tamponamento tra furgone e auto: 4 feriti, gravissimo un bimbo di 2 mesiNella serata di ieri sull'A14 in provincia di Bologna, si è verificato un tamponamento tra un furgone e un'auto, con quattro persone rimaste ferite.

