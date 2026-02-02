Rugani alla Fiorentina il difensore lascia la Juventus | ha svolto le visite mediche con il club viola – VIDEO

La trattativa tra Rugani e la Fiorentina si è sbloccata. Il difensore ha concluso le visite mediche e ora è ufficialmente un giocatore viola. Dopo aver lasciato la Juventus, Rugani si è sottoposto ai controlli e nelle prossime ore dovrebbe firmare il contratto con il nuovo club. La Fiorentina punta a rinforzare la difesa con un elemento di esperienza.

Rugani alla Fiorentina, il difensore lascia la Juventus: ha svolto le visite mediche con il club viola. Il video e le sue prime immagini in maglia gigliata. Dopo i tanti rumors di queste ore, sta per arrivare anche l’ufficialità. Daniele Rugani infatti è vicinissimo a diventare un nuovo calciatore della Fiorentina. MERCATO JUVENTUS, QUI LE ULTIME NOVITA’ Come appreso da , il difensore centrale ha lasciato la Juventus per iniziare la sua nuova avventura nel club viola, dove ha svolto anche le visite mediche di rito. Il calciatore dunque lascia Torino dopo tanti anni e dopo aver trovato pochissimo spazio sotto le guide di Igor Tudor e Luciano Spalletti in questa prima parte di stagione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Daniele Rugani è arrivato a Firenze e ha già incontrato i dirigenti viola.

Daniele Rugani è arrivato a Firenze e si sottopone alle visite mediche di rito.

Rugani alla Fiorentina dalla Juventus: il difensore è sbarcato in città, primi contatti con il mondo violaIl saluto del giocatore ai tifosi: arriva in prestito dalla società piemontese. Per l’atleta, visite mediche a Sesto Fiorentino, poi la firma sul contratto. Sarà un importante rinforzo per Vanoli nel ... sport.quotidiano.net

Rugani alla Fiorentina, fondamentale Paratici. Sta bene, convocato col Torino?Il Corriere dello Sport - Stadio oggi in edicola racconta la trattativa che alla fine ha portato al trasferimento di Daniele Rugani alla Fiorentina. Paratici ha avuto un ruolo fondamentale, riporta il ... firenzeviola.it

#Rugani a Firenze per le visite mediche con la #Fiorentina x.com

È fatta: Rugani alla Fiorentina in prestito oneroso da 500k. Obbligo di riscatto fissato a 2 milioni in caso di salvezza Done deal: Fiorentina complete the signing of Rugani on loan for €500k. The buy option becomes mandatory at €2m should they re facebook