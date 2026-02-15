Benatia Marsiglia, fine della storia. L’ex difensore centrale della Juventus si dimette dal ruolo di direttore sportivo del club transalpino. La Juve registra novità importanti sul futuro di un suo ex calciatore molto amato. Mehdi Benatia ha rassegnato le dimissioni dalla carica di direttore sportivo dell’ Olympique Marsiglia, lasciando l’incarico con effetto immediato. JUVE, QUI LE PRINCIPALI NOVITA’ DI GIORNATA SUI BIANCONERI Secondo quanto riferito dal noto esperto di mercato Fabrizio Romano su X, la decisione nasce da una frattura interna: negli ultimi tempi, infatti, l’ex bianconero non era più allineato con la politica del club. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Benatia Marsiglia, è finita: l’ex difensore della Juventus lascia il club francese. Le ultimissime novità

Il Marsiglia non ha accettato le dimissioni di Benatia, l’ex Juve, che aveva deciso di lasciare il club dopo le tensioni degli ultimi giorni.

