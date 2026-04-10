Pif a Roma | Saluti in Sala per il Suo Nuovo Film

In una sala di Roma, si è tenuta la presentazione del nuovo film diretto e interpretato da Pif, intitolato …che Dio perdona a tutti. L'evento ha visto la presenza di pubblico e media, che hanno assistito alla proiezione e ai saluti dell'attore e regista. La proiezione è stata accompagnata da un breve intervento di Pif, che ha ringraziato i presenti per aver partecipato all'anteprima del suo lavoro.

Cosa: Presentazione al pubblico romano del nuovo film diretto e interpretato da Pif, .che Dio perdona a tutti.. Dove e Quando: Sabato 11 aprile, ore 19.15 al Cinema Eden e ore 20.30 al Cinema Atlantic a Roma.. Perché: Un’occasione unica per incontrare dal vivo il regista e approfondire i temi di una commedia brillante che unisce amore, spiritualità e la grande pasticceria siciliana.. L’Atteso Ritorno di Pif sul Grande Schermo. L’11 aprile la capitale si prepara ad accogliere uno degli autori e registi più amati del panorama cinematografico italiano contemporaneo: Pierfrancesco Diliberto, in arte Pif. Dopo l’arrivo ufficiale nelle sale cinematografiche a partire dal 2 aprile, il regista sarà presente a Roma per salutare personalmente gli spettatori all’inizio delle proiezioni del suo ultimo lavoro, . 🔗 Leggi su Ezrome.it © Ezrome.it - Pif a Roma: Saluti in Sala per il Suo Nuovo Film Pif a Bari per dibattere col pubblico di "...che Dio perdona a tutti", il suo nuovo film da regista e protagonistaVenerdì 10 aprile, Pierfrancesco Diliberto, in arte Pif, interverrà al Multicinema Galleria di Bari al termine della proiezione delle 21, per... Leggi anche: “… Che Dio perdona a tutti”: Pif al Conca Verde con il nuovo film Si parla di: Pif a Palermo per presentare il suo nuovo film. Cinque tappe nei cinema cittadini. …Che Dio perdona a tutti, recensione dell’ultimo film di Pif…Che Dio perdona tutti, la nuova commedia di Pif: leggi la recensione del film, tra dolci, amore e spiritualità, dal 2 aprile al cinema. cinefilos.it Che Dio perdona a tutti’. Siena (ri)abbraccia PifEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... lanazione.it