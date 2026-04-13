laria Salis | ‘tribunale ungherese ha chiuso il mio processo’

Laria Salis ha annunciato che il tribunale ungherese ha chiuso il suo procedimento penale. La giornalista ha riferito di aver ricevuto una comunicazione scritta dal tribunale, in cui si specifica che il procedimento nei suoi confronti è stato definitivamente sospeso. La notizia è stata comunicata la settimana scorsa e conferma la conclusione del processo in Ungheria.

Sul mio processo in Ungheria posso rivelare una cosa: la settimana scorsa mi è arrivata una carta dal tribunale ungherese in cui si dice che pongono termine al processo penale a mio carico, quindi, il processo è più che sospeso diciamo. In teoria potrebbe riaprirlo ma solo ripartendo da capo”. Lo dice a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, l’eurodeputata di Avs Ilaria Salis. Come mai il procedimento è terminato? “Perché il Parlamento ha confermato l’immunità – ha spiegato Salis -, dopo che c’è stato il voto di conferma, con dei tempi un po’ lunghi, hanno ricevuto questa comunicazione e hanno posto termine al procedimento”. ANSA “Legami personali e fedina penale”.🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - laria Salis: ‘tribunale ungherese ha chiuso il mio processo’ Ilaria Salis: “Il tribunale ungherese ha chiuso il mio processo""Sul mio processo in Ungheria posso rivelare una cosa: la settimana scorsa mi è arrivata una carta dal tribunale ungherese in cui si dice che pongono... Leggi anche: Ilaria Salis, l’annuncio: “Tribunale ha posto termine al mio processo in Ungheria”