Ilaria Salis l’annuncio | Tribunale ha posto termine al mio processo in Ungheria
Ilaria Salis, europarlamentare di AVS, ha annunciato che il tribunale di Budapest ha deciso di mettere fine al suo procedimento giudiziario in Ungheria. La comunicazione è stata fatta durante la trasmissione radiofonica
(Adnkronos) – "Il tribunale di Budapest ha posto termine al mio processo". E' l'annuncio di Ilaria Salis, europarlamentare di AVS, a Un giorno da pecora, in onda su Radiouno Rai. "Sul mio processo in Ungheria posso rivelare una cosa: la settimana scorsa mi è arrivata una carta dal tribunale ungherese in cui si dice che.🔗 Leggi su Periodicodaily.com
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