Ilaria Salis l’annuncio | Tribunale ha posto termine al mio processo in Ungheria

Da periodicodaily.com 13 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ilaria Salis, europarlamentare di AVS, ha annunciato che il tribunale di Budapest ha deciso di mettere fine al suo procedimento giudiziario in Ungheria. La comunicazione è stata fatta durante la trasmissione radiofonica

(Adnkronos) – "Il tribunale di Budapest ha posto termine al mio processo". E' l'annuncio di Ilaria Salis, europarlamentare di AVS, a Un giorno da pecora, in onda su Radiouno Rai. "Sul mio processo in Ungheria posso rivelare una cosa: la settimana scorsa mi è arrivata una carta dal tribunale ungherese in cui si dice che.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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