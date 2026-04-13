Negli ultimi tempi, sui social sono circolate discussioni sulla qualità dell’aria negli ambienti di lavoro chiusi, con alcuni che sostengono che possa danneggiare pelle e capelli. Un esperto ha confermato che l’inquinamento indoor può rappresentare un problema più serio rispetto a quello presente all’aperto. La questione riguarda il fatto che molte persone trascorrono circa otto ore al giorno in ufficio, dove l’aria può essere compromessa.

Lavorare in ufficio è più dannoso di quello che si pensa e la causa è l’aria dell’ambiente chiuso in cui si devono passare ben otto ore della propria giornata. Questa è la teoria lanciata sui social dalla content creator Noa Donlan, che dimostra come dopo poche ore di lavoro il corpo ne risenta: i capelli si spengono, le labbra si seccano e la pelle diventa più unta, trasformando un beauty look perfetto in un vero incubo in poco tempo. Un’esperienza condivisa da molte altre ragazze e diventata virale su Tik Tok e Instagram con moltissimi video dedicati a quella che è stata denominata office air theory (ovvero la “teoria dell’aria dell’ufficio”).🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “L’aria degli uffici rovina pelle e capelli”: cos’è la “Office air theory”, la nuova ossessione social. Il prof Rezza: “E’ vero. L’inquinamento indoor può dare problemi maggiori rispetto a quello atmosferico”

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