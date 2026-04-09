Tra pochi giorni si terrà la prima delle tre sfide decisive per la stagione del Cavallino, con il candidato chierico e Ionita coinvolti in una situazione di confronto diretto. La competizione tra Arena e Varela si fa sempre più serrata, mentre l’attenzione si concentra su questi ultimi appuntamenti che determineranno le sorti della squadra. Le partite si avvicinano e il risultato finale si avvicina.

Ancora pochi giorni e poi sarà tempo della prima di tre finali che decideranno la stagione del Cavallino. Domenica allo stadio Comunale arriva il Livorno, per un derby già di suo sentito da entrambe le tifoserie ma la cui importanza è chiaramente acuita dalla situazione di classifica e dal fatto che mancheranno, poi, solo altri due turni alla fine. La squadra di Bucchi dovrà far valere la più urgente necessità di punti e la fame di vincere. Il Livorno, infatti, è già salvo: la Sambenedettese terzultima deve giocare due sole partite e quindi non può raggiungere i labronici, che se anche arrivassero quartultimi avrebbero un distacco tale da evitare il playout con il Pontedera ultimo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il notiziario. Chierico e Ionita in mezzo. Ballottaggio Arena-Varela

IL NOTIZIARIO. Tornano Guccione, Varela e forse IonitaLo staff tecnico amaranto, dopo la partita di Sestri Levante contro il Bra e il successivo allenamento di sabato mattina, ha concesso alla squadra...

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Si parla di: Il notiziario. Chierico e Ionita in mezzo. Ballottaggio Arena-Varela; Ionita mattatore nelle partitelle a Rigutino. Contro il Livorno possibili novità in formazione.

Il notiziario. Chierico e Ionita in mezzo. Ballottaggio Arena-VarelaLe scelte di Bucchi in vista del derby con il Livorno. Oggi test a porte chiuse . contro la Primavera. msn.com