Lo staff tecnico amaranto, dopo la partita di Sestri Levante contro il Bra e il successivo allenamento di sabato mattina, ha concesso alla squadra due giorni di riposo nelle giornate di ieri e di oggi. Il gruppo, dunque, riprenderà il lavoro sul campo domani pomeriggio al centro sportivo "Giusy Conti" di Rigutino per preparare la partita contro l’Ascoli in programma lunedì 30 marzo alle ore 20.30 al Comunale. Per lo scontro diretto contro i bianconeri, Bucchi recupererà Guccione e Varela dopo la squalifica e potrebbe contare sull’organico al completo, o quasi. Per il momento, infatti, rimane solo un punto interrogativo riguardo a Ionita, che... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - IL NOTIZIARIO. Tornano Guccione, Varela e forse Ionita

Articoli correlati

Il notiziario. Guccione può tornare. Arbitra il veneto DrigoL’Arezzo ha ripreso ieri gli allenamenti a Rigutino dopo la seduta svolta martedì mattina Campodipietra, nei pressi di Campobasso e il successivo...

Il notiziario. Come cambia il modulo con Ionita infortunatoArrivato nei primi giorni di gennaio, con il mercato invernale appena aperto, Artur Ionita (nella foto) si è preso subito l’Arezzo.

Altri aggiornamenti su Tornano Guccione

Argomenti discussi: Guccione e Varela squalificati, torna De Col. Ionita in gruppo la prossima settimana; L'Arezzo non va oltre il pari nel derby col Perugia. L'Ascoli vince e accorcia in classifica.