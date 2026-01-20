Liverpool e Chelsea vincono ma frustrazione per Manchester City Arsenal e Tottenham

Nella recente settimana di competizioni europee, Liverpool e Chelsea hanno ottenuto vittorie significative, mentre Manchester City, Arsenal e Tottenham hanno mostrato segni di frustrazione. Con due giornate ancora da disputare, la corsa per i posti qualificanti in Champions League si presenta aperta, mantenendo alta l’attenzione degli appassionati sul percorso delle principali squadre inglesi.

La Champions League ritorna questa settimana dopo la pausa natalizia con due giornate rimaste affinché le squadre possano assicurarsi almeno un posto tra le prime 24 e mantenere l'interesse per la competizione europea per club d'élite. Le squadre che finiscono tra le prime otto avanzano automaticamente agli ottavi, mentre quelle che finiscono tra la nona e la 24esima accedono agli spareggi. Recenti dichiarazioni di Arne Slot suggeriscono che il Liverpool dovrebbe focalizzarsi sul proprio percorso, senza necessariamente preoccuparsi della posizione di Arsenal e Manchester City in classifica.

