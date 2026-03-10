Nella giornata di oggi, l'Arsenal e il Manchester City hanno ottenuto vittorie in trasferta nelle rispettive partite, mentre Chelsea e Liverpool sono state sconfitte. La fase a eliminazione diretta della Champions League si avvicina alla sua fase finale, con gli ottavi di finale che si svolgeranno questa settimana. La competizione continua a tenere alta l’attenzione degli appassionati di calcio europeo.

2026-03-10 11:23:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals: Ci avviciniamo alla conclusione della Champions League, con l’andata degli ottavi di finale che si giocherà questa settimana. Ci sono poche sorprese per quanto riguarda gli ottavi di finale, ma il sorteggio ha messo insieme alcune delle favorite del torneo, tra cui Manchester City e Real Madrid. Qui analizziamo i pareggi e offriamo le nostre opinioni sui vincitori. MARTEDÌ. Galatasaray-Liverpool (17:45) Il Liverpool spera di fare meglio di quanto fatto a Istanbul durante la fase di campionato. I Reds sono stati battuti 1-0 a fine settembre e non sono mai riusciti a entrare in un’atmosfera da pentola a pressione. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Arsenal e Manchester City vincono in trasferta ma Chelsea e Liverpool vengono battute

