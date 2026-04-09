A Sutera, il martedì dopo Pasqua, si svolge un’antica tradizione che coinvolge dieci sindaci del territorio. La giornata è dedicata ai Santi Casci, una ricorrenza che si tramanda da generazioni e che vede la partecipazione delle autorità comunali. La celebrazione rappresenta un momento di forte significato per la comunità locale, che si riunisce per onorare il suo protettore, San Paolino.

Sutera celebra il martedì dopo Pasqua la ricorrenza dedicata a San Paolino, protettore della comunità locale. La manifestazione ha la partecipazione di 10 sindaci e delle tre confraternite cittadine per onorare le reliquie custodite nei Santi Casci. Le spoglie di San Paolino, vescovo di Nola, e di Sant’Onofrio, re di Persia, sono state portate in processione attraverso i vicoli del centro. Il percorso ha coinvolto i fedeli che hanno camminato verso la chiesa di S. Agata per richiedere l’intercessione dei santi. La tradizione millenaria affonda le radici nel 1001, quando i cristiani trasferirono le reliquie a Roma. Successivamente, nel 1220, la nobile famiglia Chiaramonte ricevette il dono delle sacre spoglie mortali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sutera, il rito millenario: 10 sindaci per i Santi Casci

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