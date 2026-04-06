L’Aquila luce azzurra e nomi dei 309 angeli | il rito del ricordo

Nella notte tra il 5 e il 6 aprile 2026, la città ha ricordato le 309 vittime del terremoto con un periodo di raccoglimento. La comunità si è radunata in diversi luoghi simbolici, creando un percorso di commemorazione che ha coinvolto le persone in momenti di riflessione e silenzio. La cerimonia ha visto anche la presenza di un’installazione luminosa con luci azzurre e i nomi delle vittime.

L’Aquila ha commemorato le 309 vittime del sisma nella notte tra il 5 e il 6 aprile 2026, attraverso un percorso di raccoglimento che ha la comunità riunirsi in luoghi simbolo della città per segnare il diciassettesimo anniversario della tragedia. Un raggio di luce azzurra ha squarciato il buio partendo dal cortile di Palazzo Margherita, fungendo da segnale visibile per l’intera città. Questo gesto ha dato il via a una serie di appuntamenti che hanno trasformato il dolore in un atto collettivo di forza e resilienza. La serata è iniziata alle ore 21:00 presso il Piazzale dell’Emiciclo, all’interno della Villa Comunale. In questa prima fase della commemorazione, i partecipanti hanno ricevuto dei fiori, oggetti che sarebbero diventati centrali nel rito finale della notte. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - L’Aquila, luce azzurra e nomi dei 309 angeli: il rito del ricordo Il ricordo del rito delle stagnole del Sabato SantoRICORDO ancora bene, quando nel pomeriggio inoltrato si preparava in ogni quartiere o rione della città sipontina,la raccolta del materiale ed i... Il ricordo dell’assordante rito delle stagnole del Sabato SantoRICORDO ancora bene, quando nel pomeriggio inoltrato si preparava in ogni quartiere o rione della città sipontina,la raccolta del materiale ed i... Argomenti più discussi: La luce, i fiori, il silenzio e l’appello ai giovani: Siate sentinelle della memoria; Cielo del Mese di Aprile 2026. Punto Luce L'AquilaIl Punto Luce L'Aquila è attivo all’interno di una struttura polifunzionale affidata in comodato d’uso alla Parrocchia di Santa Giusta V.M. È una struttura di circa 200 mq circondata da un ampio ... savethechildren.it 'Il viaggio della luce' nel centro, serata inaugurale di L'Aquila 2026Il conto alla rovescia è scattato dopo il tramonto e il cielo sopra la Fontana Luminosa è diventato uno schermo: nel pomeriggio della giornata inaugurale di L'Aquila Capitale Italiana della Cultura ... ansa.it L'AQUILA 6 APRILE 2009 ORE 3.32 PER NON DIMENTICARE SOSTEMITORI.INFO SOSTEMITOR TORI.INFO facebook #6aprile 2009: 17 anni da quella notte. Alle 3:32 la terra tremò e segnò per sempre la storia dell'Aquila e dei suoi cittadini. 309 vite spezzate, 309 angeli in cielo. In questa #Pasquetta, L’Aquila ricorda una ferita che il tempo non cancella... x.com