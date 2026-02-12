De Laurentiis in Antimafia | audizione sulle infiltrazioni nel calcio

Questa mattina Aurelio De Laurentiis è stato ascoltato a Palazzo San Macuto dalla Commissione antimafia. L’imprenditore del Napoli ha risposto alle domande sui sospetti di infiltrazioni criminali nel calcio italiano, in un’audizione che fa parte di un’indagine più ampia.

Aurelio De Laurentiis è stato ascoltato questa mattina dalla Commissione parlamentare Antimafia nell'ambito dell'indagine sulle possibili infiltrazioni della criminalità organizzata nel mondo del calcio. L'incontro si è svolto a Roma, presso Palazzo San Macuto, ed è durato meno di un'ora. All'uscita, il presidente del Napoli ha rilasciato soltanto una breve dichiarazione ai cronisti: «È andata bene», senza entrare nel merito dei contenuti affrontati durante il confronto. L'indagine sulle connessioni tra sport e criminalità. L'audizione rientra in un percorso di approfondimento avviato dalla Commissione per esaminare i possibili legami tra sistema sportivo e organizzazioni criminali.

