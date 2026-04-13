L’Anima del canto la voce e il pianoforte tra intimità e slancio corale | protagonista il Coro Musica Enchiriadis

Giovedì 16 aprile si terrà il secondo appuntamento de I Concerti del Centenario, intitolato “L’Anima del canto”. L’evento si svolgerà nella sala Sangiorgi della Fondazione Angelo Masini di Forlì e vedrà protagonista il Coro Musica Enchiriadis. La serata sarà dedicata alla relazione tra voce e pianoforte, con un focus sulla loro intimità e sullo slancio corale.

Prosegue giovedì 16 aprile il ciclo de I Concerti del Centenario con “L’Anima del canto”, un appuntamento dedicato alla centralità della voce e al suo dialogo con il pianoforte, in programma nella sala Sangiorgi della Fondazione Angelo Masini di Forlì. Protagonisti della serata saranno il Coro.🔗 Leggi su Forlitoday.it L’insegnante di canto all’Ariston. La voce di Tognetti per Arisa nel coro del Regio di ParmaCalato il sipario sul festival, con vincitori e vinti che ora devono promuovere i propri progetti musicali e discografici, anche per alcuni reggiani,... La rassegna corale delle feste si congeda con il concerto del coro Città di Riccione Women EnsembleChiusa la rassegna più amata delle festività invernali: gli appuntamenti in musica, dall’8 dicembre al 18 gennaio, hanno accompagnato il pubblico in...