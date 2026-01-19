La rassegna corale delle feste si congeda con il concerto del coro Città di Riccione Women Ensemble

La rassegna “Dai cori al cuore” si conclude con il concerto del coro Città di Riccione Women Ensemble, che si è tenuto domenica 18 gennaio nella chiesa di San Paolo. Un evento che ha offerto un momento di spiritualità e raffinatezza musicale, chiudendo questa edizione con un'esperienza suggestiva e coinvolgente per il pubblico.

Chiusa la rassegna più amata delle festività invernali: gli appuntamenti in musica, dall'8 dicembre al 18 gennaio, hanno accompagnato il pubblico in un viaggio musicale tra tradizione e gospel Un finale suggestivo, capace di fondere spiritualità, emozione e raffinatezza musicale. Nel pomeriggio di domenica (18 gennaio), si è chiusa la rassegna "Dai cori al cuore" che ha salutato il pubblico con il concerto del Coro Città di Riccione Women Ensemble nella chiesa di San Paolo. Il concerto di chiusura, dal titolo evocativo "Le voci illuminano il silenzio", ha visto protagonista la formazione femminile diretta dal maestro Marco Galli, che ha guidato il pubblico in un percorso musicale intenso e coinvolgente.

Si entra nel pieno delle festività con il concerto di Natale del Coro città di Forlì

Il concerto di Natale del Coro Città di Forlì, giunto alla 46ª edizione, segna l'inizio delle festività con un evento ricco di tradizione e musica. Un appuntamento che ogni anno riunisce la comunità per condividere lo spirito natalizio attraverso melodie coinvolgenti e emozionanti.

Si entra nel pieno delle festività con il concerto di Natale del Coro città di Forlì

Il concerto di Natale del Coro città di Forlì segna l’inizio delle festività, chiudendo la stagione teatrale dialettale promossa dalla parrocchia di Vecchiazzano in collaborazione con la compagnia “Cvi de mi paes”. L’evento si terrà giovedì 18 dicembre alle ore 20, offrendo un momento di musica e tradizione per la comunità.

