Dopo la conclusione del festival, alcuni partecipanti di Reggio Emilia iniziano a concentrarsi sui propri progetti musicali e discografici. Tra loro, un insegnante di canto ha preso parte come corista al Teatro Regio di Parma, collaborando con artisti come Arisa. La sua voce si è fatta sentire nel contesto della produzione musicale dell’evento, lasciando un ricordo tra i protagonisti e il pubblico presente.

Calato il sipario sul festival, con vincitori e vinti che ora devono promuovere i propri progetti musicali e discografici, anche per alcuni reggiani, è già tempo di collezionare i ricordi che questo Sanremo gli ha dato. Venerdì scorso, sul palco dell’Ariston, nella serata Cover, ad accompagnare Arisa, il Coro del Teatro Regio di Parma, guidato dal maestro Martino Faggiani. Tra i coristi, anche alcuni reggiani come Paola Tognetti, maestra di canto, musicista con molte esperienze professionali nel suo curriculum e moglie del giornalista Corrado Guerra. Momenti emozionanti, sulle note di ‘Quello che le donne non dicono’ (scritta da Enrico Ruggeri) un classico di Fiorella Mannoia che Arisa ha reinterpretato con classe ed eleganza (nell’arrangiamento di Roberto Molinelli). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’insegnante di canto all’Ariston. La voce di Tognetti per Arisa nel coro del Regio di Parma

Chi è Il Coro del Teatro Regio di Parma, che duetta con Arisa nella serata delle Cover di Sanremo 2026Chi è Il Coro del Teatro Regio di Parma, che duetta con Arisa nella serata delle Cover di Sanremo 2026.

Sanremo 2026, anche Parma protagonista nella Serata Cover: Arisa duetta con il Coro del RegioCarlo Conti ha svelato al Tg1 i duetti della serata cover di venerdì 27 febbraio: tra i 30 Big in gara anche un omaggio a Parma, con Arisa che...

Tutto quello che riguarda Regio di Parma.

Temi più discussi: L’insegnante di canto all’Ariston. La voce di Tognetti per Arisa nel coro del Regio di Parma; Fedez ringrazia Luca Jurman, il vocal coach: Siamo partiti da una scommessa, oggi è un viaggio verso il cambiamento; Amici 25, Lorella Cuccarini usa 'Esibizionista' contro gli altri prof e Annalisa reagisce così - VIDEO; Sempre più studentesse cinesi al Conservatorio della Valle d'Aosta.

Linkin Park, l’insegnante di canto di Chester Bennington tra il pubblico del concerto a Phoenix. Guarda il videoContinua negli Stati Uniti il tour dei Linkin Park, in cui presentano l’album From Zero, uscito il 15 settembre 2024, che si concluderà nell’estate del 2026. Durante la data del 6 settembre a Phoenix, ... virginradio.it

Amici 25, Michele sospeso da Lorella Cuccarini: non sarà in puntataMichele salta la puntata di Amici 2025. Dopo l’accesa discussione con Lorella Cuccarini, insegnante di canto della scuola, il giovane artista è stato sospeso e non parteciperà all’appuntamento ... dilei.it

Arisa incanta Sanremo con il Coro del Teatro Regio di Parma Dal cuore di Parma al palco dell’Ariston, Arisa ha emozionato nella serata dei duetti della 76ª edizione del Festival di Sanremo con “Quello che le donne non dicono”, accompagnata dal Coro del T facebook

Accompagnata dal prestigioso Coro del Teatro Regio di Parma, l'artista ha portato in scena una versione monumentale della canzone di Fiorella Mannoia x.com