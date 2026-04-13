La Guardia di Finanza di Torino ha condotto un'operazione che ha portato alla denuncia di 14 persone coinvolte in un giro di lampade e arredamento di design contraffatti. L'indagine si è estesa anche nelle città di Milano e Varese, con perquisizioni e controlli nel settore dell’arredamento di alta gamma. Le attività mirano a contrastare la produzione e la vendita di prodotti falsificati che si rifanno a marchi di rilievo italiani.

Milano, 13 aprile 2026 – Sono coinvolte anche Milano e Varese nell’operazione della Guardia di Finanza di Torino a tutela del Made in Italy nel settore dell’ arredamento di design. I militari del Nucleo di polizia economico-finanziaria, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica, hanno sequestrato oltre 6.500 tra lampade e sedute contraffatte, denunciando 14 persone. Osservazione e monitoraggio. L'operazione, denominata 'Gamba corta', curata dal Nucleo di polizia economico-finanziaria Torino, è stata avviata attraverso l 'osservazione e il monitoraggio delle catene commerciali retail del territorio e delle piattaforme di commercio elettronico che trattano tali prodotti.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Lampade e arredamento di design contraffatti, indagini anche a Milano e Varese: 14 denunciati

Falso made in Italy, lampade e sedie di design taroccate: maxi-sequestro da 6.500 pezzi e 14 persone denunciateMaxi-operazione della guardia di finanza contro la contraffazione nel design: 14 persone denunciate e oltre 6.

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