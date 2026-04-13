L’analista geopolitico ha commentato la situazione attuale tra Iran e Israele, sottolineando che entrambi i paesi hanno mantenuto le operazioni militari attive. Si segnala che, nonostante le tensioni, gli Stati Uniti stanno prendendo in considerazione un'eventuale occupazione per riaprire lo stretto di Hormuz, che è ormai una questione di grande rilevanza strategica. La regione rimane sotto pressione, con continui bombardamenti e una situazione di instabilità crescente.

«I negoziati sono fatti apposta per sbattere le porte, per pronunciare i “basta, me ne vado” e poi tornare sui propri passi. In una guerra la rottura di un negoziato è probabile che accada, fa parte dei giochi. Sicuramente, per far sì che questo non succeda di nuovo, all’orizzonte sono necessari dei cambiamenti e delle nuove proposte sul tavolo». Non è stupito Dario Fabbri, direttore della rivista di geopolitica Domino e scrittore, in libreria con il suo libro Il destino dei popoli, dell’esito delle trattative fallite in Pakistan. Niente da fare, i negoziati sono falliti. Il faccia a faccia a Islamabad tra il vicepresidente Usa, JD Vance, e lo speaker del Parlamento iraniano iraniano, Mohammad Bagher Ghalibaf, non ha portato a nessun accordo.🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - «L’America pensava di bluffare ma ha bisogno della tregua»

Papa Leone: “Accolgo con soddisfazione l’annuncio della tregua, segno di viva speranza. Il mondo ha bisogno di pace”“A seguito di queste ultime ore di grande tensione per il Medio Oriente e per tutto il mondo accolgo con soddisfazione e come segno di viva speranza...

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