No vabbè raga sono perseguitata! Pensava di aver trovato la pace scappando dal caos di Sanremo ma per Elettra Lamborghini non c' è tregua

Elettra Lamborghini, cantante in gara a Sanremo, aveva spiegato di aver lasciato la città per trovare tranquillità a Montecarlo, dopo aver dichiarato di non riuscire a dormire a causa dei festini notturni a cui aveva partecipato. Tuttavia, recentemente si è scagliata pubblicamente contro alcuni eventi considerati festini, sostenendo di essere perseguitata e sottolineando di essere ancora coinvolta in situazioni di caos.

( a skanews) — Elettra Lamborghini scatenata sui «festini». La cantante, in gara a Sanremo, aveva raccontato sui social di essere fuggita a Montecarlo perché non riusciva a dormire dal caos notturno della movida, gli ormai celebri «festini bilaterali» nominati da lei anche sul palco dell'Ariston. La storia continua: «No vabbè raga. Festino bilaterale pure qua sotto. sono perseguitata», scrive stanotte, da Montecarlo. Nel video si vede Lamborghini di notte che si affaccia alla finestra e dice: «C'è un focolaio anche a Montecarlo.