L' Ai compila il referto il medico ascolta il paziente | all' Humanitas arriva un nuovo sistema rivoluzionario
In un ospedale, il medico ascolta il paziente mentre prende appunti, mentre un sistema di intelligenza artificiale si occupa di trascrivere il referto. Questa tecnologia permette di automatizzare la compilazione dei documenti clinici, riducendo i tempi e facilitando il lavoro del personale sanitario. Il nuovo sistema è stato introdotto presso un centro medico di riferimento e si integra con le attività quotidiane degli operatori sanitari.
Il medico si dedica al paziente, lo ascolta e prende appunti. L'Intelligenza artificiale trascrive il referto. All'ospedale Humanitas di Rozzano debutta l'assistente virtuale, un sistema di trascrizione basato sull'Ai, che permette al professionista umano di concentrarsi su chi ha davanti e sulle.🔗 Leggi su Milanotoday.it
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