La camorra ordinava il referto l'ospedale eseguiva | il sistema del clan Contini per le truffe nel San Giovanni Bosco
Un collaboratore di giustizia ha raccontato il meccanismo delle truffe usato dal clan Contini al San Giovanni Bosco: i referti venivano "ordinati" al reparto grazie a dipendenti compiacenti. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche:
L’ospedale San Giovanni Bosco usato dal clan Contini anche per le truffe: 4 arresti tra cui un avvocato
Clan Contini controlla l’ospedale San Giovanni Bosco di Napoli: arresti per truffe e corruzione