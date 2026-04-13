Gip chiude inchiesta e chiede il rinvio a giudizio per la moglie di Sanchez

Il giudice istruttore ha concluso le indagini e ha richiesto il rinvio a giudizio per Begona Gomez, moglie del premier spagnolo. La donna è accusata di traffico di influenze, corruzione negli affari, malversazione e appropriazione indebita. La procedura si è svolta nell'ambito di un'inchiesta che coinvolge diverse accuse e si è conclusa con questa richiesta formale di processo.

Il giudice istruttore Juan Carlos Peinado ha chiuso l'istruttoria e chiesto il rinvio a giudizio di Begona Gomez, la moglie del premier spagnolo Pedro Sanchez, per i presunti reati di traffico di influenze, corruzione negli affari, malversazione e appropriazione indebita. Nell'ordinanza, il magistrato sostiene di aver riscontrato indizi sufficienti e sottolinea l'eccezionalità del caso: "Le condotte che provengono da palazzi presidenziali, come in questo caso, appaiono più proprie di regimi assolutisti, per fortuna ormai dimenticati nel nostro Stato", scrive Peinado, nel chiudere l'indagine avviata sulla moglie del premier nel 2024.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Gip chiude inchiesta e chiede il rinvio a giudizio per la moglie di Sanchez Spagna: chiesto il rinvio a giudizio per Begoña Gómez, la moglie di Pedro Sanchez“Le condotte che provengono da palazzi presidenziali, come in questo caso, appaiono più proprie di regimi assolutisti, per fortuna ormai dimenticati... Inchiesta su Amazon e 4 manager. Il pm chiede il rinvio a giudizio: "Oltre un miliardo di evasione"Per la mancata modifica dell’algoritmo ritenuto "indifferente" agli obblighi fiscali e doganali dell’Unione Europea che ha comportato in tre anni,...