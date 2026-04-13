Ladri di bistecche finti clienti rubano chili di carne al ristorante Restituite tutto per una cena benefica

Da riminitoday.it 13 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Due individui hanno sottratto diversi chili di carne pregiata da un ristorante, tra cui fiorentine e tagli di alta qualità. Gli episodi sono avvenuti mentre i ladri si presentavano come clienti e, una volta all’interno, hanno preso la carne senza pagare. La proprietà invita chi ha commesso il furto a restituire tutto, sottolineando che i prodotti erano destinati a preparazioni per una cena benefica.

Ladri di bistecche in azione. Ma non certo per un furto improvvisato: dato che a sparire sono stati chili e chili di carne pregiata, tagliate e fiorentine destinate a essere cucinate sulla brace. Il singolare furto è avvenuto nella serata di sabato (11 aprile) al ristorante Da Rinaldi, proprio.🔗 Leggi su Riminitoday.it

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