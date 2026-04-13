Ladri di bistecche finti clienti rubano chili di carne al ristorante Restituite tutto per una cena benefica

Due individui hanno sottratto diversi chili di carne pregiata da un ristorante, tra cui fiorentine e tagli di alta qualità. Gli episodi sono avvenuti mentre i ladri si presentavano come clienti e, una volta all’interno, hanno preso la carne senza pagare. La proprietà invita chi ha commesso il furto a restituire tutto, sottolineando che i prodotti erano destinati a preparazioni per una cena benefica.

Ladri di bistecche in azione. Ma non certo per un furto improvvisato: dato che a sparire sono stati chili e chili di carne pregiata, tagliate e fiorentine destinate a essere cucinate sulla brace. Il singolare furto è avvenuto nella serata di sabato (11 aprile) al ristorante Da Rinaldi, proprio.🔗 Leggi su Riminitoday.it Concerto jazz per cena al Cocolò: Roberta Sava e Yannis Constans intrattengono i clienti del ristoranteGiovedì 16 aprile 2026, alle 20, al Cocolò, concerto jazz con protagonisti la cantante messinese Roberta Sava e il chitarrista francese Yannis... Oltre 200 chili di carne conservati nella sporcizia, maxi sequestro: chiuso un ristorante di MilanoÈ stato chiuso un ristorante di Milano dopo che, al suo interno, sono stati rinvenuti oltre 200 chili di carne e pesce conservati in condizioni non...