Ladispoli treni straordinari per la Sagra del Carciofo | corse potenziate il 12 aprile

Il 12 aprile 2026, in occasione della Sagra del Carciofo a Ladispoli, Trenitalia ha annunciato che verranno attivati quattro treni straordinari. La richiesta è arrivata dalla Regione Lazio, in previsione di un aumento dei viaggiatori previsto per quella giornata. I nuovi treni si aggiungono alle corse ordinarie per consentire un maggiore flusso di persone verso la località durante l’evento.

Ladispoli, 7 aprile 2026 – Su richiesta della Regione Lazio per la giornata del 12 aprile 2026 Trenitalia prevederà 4 nuovi treni straordinari per rispondere alla forte affluenza dei viaggiatori in occasione della Sagra del Carciofo a Ladispoli. Tali treni sono stati programmati con materiale rotabile di tipo Vivalto a 6 vetture che garantiranno oltre 4.200 posti totali aggiuntivi rispetto all’offerta ordinaria. “La Sagra del Carciofo di Ladispoli è un evento di grande rilevanza per la nostra Regione, molto conosciuto e apprezzato in tutta Italia. Per questo abbiamo chiesto a Trenitalia di rafforzare il servizio di trasporto su ferro per consentire ai tanti visitatori di poter raggiungere la città di Ladispoli e godersi al meglio questa giornata”, dichiara l’assessore ai Trasporti della Regione Lazio, Fabrizio Ghera. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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