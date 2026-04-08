Sagra del Carciofo a Ladispoli | 4.200 nuovi posti treni per i turisti
Il 12 aprile 2026, la Regione Lazio aumenterà i collegamenti ferroviari per Ladispoli in occasione della Sagra del Carciofo. Saranno introdotti quattro treni in più rispetto alla normale offerta, con l’obiettivo di facilitare l’afflusso dei visitatori alla manifestazione. Questa iniziativa mira a gestire l’incremento di pubblico previsto per l’evento.
La Regione Lazio potenzia i collegamenti ferroviari per Ladispoli il 12 aprile 2026. Quattro treni aggiuntivi sosterranno l’afflusso di visitatori per la Sagra del Carciofo. L’intervento nasce da una specifica richiesta dell’amministrazione regionale a Trenitalia. L’obiettivo è gestire l’elevata pressione di passeggeri prevista per l’evento gastronomico, garantendo una mobilità efficiente verso la città costiera. Per rispondere al picco di domanda, l’operatore ferroviario schiererà materiale rotabile Vivalto. Ogni convoglio sarà composto da 6 vetture, un assetto che permetterà di offrire oltre 4.200 posti a sedere in più rispetto ai servizi di routine. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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La 73esima Sagra del Carciofo Romanesco di Ladispoli si svolgerà nei giorni 10, 11 e 12 aprile 2026. - facebook.com facebook
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