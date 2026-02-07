Calabria Petronà | sventato furto in chiesa due arresti dopo un inseguimento notturno

Questa notte a Petronà, in Calabria, due uomini sono stati arrestati dopo aver tentato di rubare nella Chiesa Madre dei Santi Pietro e Paolo Apostoli. I residenti, svegliati dai rumori, hanno dato l’allarme e chiamato i Carabinieri. Gli agenti sono arrivati in pochi minuti e hanno inseguito i banditi, che sono stati catturati poco lontano dalla chiesa. È stata una svolta rapida e decisiva che ha evitato il peggio.

Un tentativo di furto nella Chiesa Madre dei Santi Pietro e Paolo Apostoli a Petronà, in Calabria, è stato sventato grazie alla prontezza dei residenti e all'intervento rapido dei Carabinieri. Due uomini, rispettivamente di 48 e 41 anni, entrambi del posto, sono stati arrestati in flagranza di reato nella notte del 1° febbraio 2026, dopo un inseguimento che si è concluso presso l'abitazione di uno dei due. Il colpo, che mirava a sottrarre le offerte dei fedeli e gli arredi sacri, è fallito, lasciando intatto il patrimonio della comunità e sollevando un sospiro di sollievo in un paese dove la Chiesa Madre rappresenta ben più di un semplice luogo di culto.

