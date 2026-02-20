Virtus Bologna in finale per la prima volta nella sua storia dopo la vittoria su Cantù

La Virtus Bologna si qualifica per la prima volta in finale dopo aver battuto Cantù con un margine di tre punti. La squadra ha mostrato grinta e determinazione nel corso della partita, portando a casa una vittoria importante. I giocatori hanno dato il massimo, confermando il loro valore in questa competizione. La finale si giocherà tra pochi giorni, attirando l’attenzione di tifosi e addetti ai lavori. La partita si gioca sabato prossimo.

La Virtus Emilbanca Bologna conquista l'accesso alla finale della IBSA NextGen Cup superando Cantù con il punteggio di 67-64. La sfida si registra come una rimonta gestita con difesa intensa e scelte offensive attente, capace di ribaltare una situazione iniziale sfavorevole e di far emergere la continuità di gruppo nei momenti decisivi. La partita inizia con Cantù impegnata a tenere alto il livello difensivo, mentre Bologna fatica a trovare ritmo offensivo. Il primo periodo si chiude con un 5-13 che fotografa il predominio difensivo avversario, ma i felsinei muovono il punteggio grazie alle iniziative di Accorsi e Trigari.