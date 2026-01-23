Deniz Gul brilla con il Porto | chi è la baby stellina che sta incantando alla corte di Farioli La sua storia
Deniz Gul si sta distinguendo con il Porto, attirando l’attenzione per le sue qualità e il suo ruolo nella squadra di Farioli. Giovane talento, la sua storia e le sue caratteristiche lo rendono una figura interessante nel panorama calcistico. In questa analisi, esploreremo il percorso e le potenzialità di un calciatore che sta emergendo come una possibile risorsa futura per il club.
Anche al Porto, Farioli sta vincendo con la difesaFarioli ha recentemente rinnovato il suo contratto con il Porto, che ora si estende fino al 2028.
