La terza stagione di Euphoria è una discesa all' inferno

La terza stagione di Euphoria presenta una narrazione intensa e cruda, con immagini realizzate con una pellicola Kodak da 65 mm che accentuano i dettagli visivi. La serie affronta temi complessi legati alla fede e alla moralità, spesso rappresentando scene di forte impatto visivo. Nei primi episodi, si fa riferimento a Dio, ma le immagini e le atmosfere richiamano un tono oscuro e inquietante.

SPOILER ALERT - Questo articolo si dilunga su alcuni dettagli relativi ai primi episodi di Euphoria 3 Si parla molto di Dio in Euphoria ma le immagini che lo sceneggiatore e regista Sam Levinson ha voluto catturare con dettagli immacolati su una pellicola Kodak da 65 mm sembrano opera del diavolo. Ecco un collage: Rue (Zendaya) che si spinge in gola confezioni di fentanyl grandi come palline da golf; la testa di un pollo che viene staccata; la bocca di una giovane donna che schiuma dopo un'overdose; uno sturalavandini al lavoro in un gabinetto che trabocca di acqua marrone; un maiale che caga su un pavimento di moquette; il cervello di un altro maiale che viene fatto esplodere sulla faccia di una spogliarellista; un cane che lecca la merda dalla gamba di un corriere della droga.🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - La terza stagione di Euphoria è una discesa all'inferno Euphoria: è in arrivo la terza attesissima stagione!A quattro anni di distanza dalla seconda, acclamatissima stagione, si riaccendono i riflettori su inquietudini, eccessi e fragilità di una... Leggi anche: La terza stagione di EUPHORIA, dal 13 Aprile su Sky e HBO Max Euphoria Stagione 3 | Trailer Ufficiale | Sky Italia