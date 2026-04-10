Dopo quattro anni di attesa, torna la terza stagione di Euphoria, la serie che ha riscosso grande successo su HBO. La nuova stagione si concentra di nuovo sulle tematiche di inquietudini, comportamenti e fragilità di una generazione. La serie, diventata un punto di riferimento della cultura pop, riprende la narrazione con nuovi episodi che affrontano le sfide degli adolescenti e le loro tensioni emotive.

A quattro anni di distanza dalla seconda, acclamatissima stagione, si riaccendono i riflettori su inquietudini, eccessi e fragilità di una generazione: torna con i nuovi episodi EUPHORIA, il cult HBO diventato un vero e proprio fenomeno della cultura pop. La terza stagione della serie drama originale HBO, creata, scritta, diretta e prodotta da Sam Levinson e interpretata dalla vincitrice dell’Emmy Zendaya, debutterà in contemporanea assoluta con gli Stati Uniti lunedì 13 aprile. In Italia sarà disponibile su Sky e in streaming su NOW, oltre che su HBO Max, con un rilascio settimanale degli otto episodi, in onda ogni lunedì su Sky Atlantic. Prodotta in collaborazione con A24, EUPHORIA si conferma una delle serie più viste nella storia di HBO: le prime due stagioni hanno collezionato 25 nomination agli Emmy, conquistando nove vittorie. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Euphoria: è in arrivo la terza attesissima stagione!

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Euphoria torna con la terza stagione: debutto il 13 aprile su Sky e NOWIn onda su Sky A quattro anni dalla seconda, acclamata stagione, tornano ad accendersi i riflettori su inquietudini, eccessi e fragilità di un’intera...

Euphoria Season 3 Is Already A Mess

Temi più discussi: Tornano Euphoria The Boys e (più o meno) Stranger Things, ecco le serie tv in arrivo a aprile; 16 serie tv da vedere ad aprile, da Euphoria 3 a La casa degli spiriti; Euphoria 3 scatena critiche feroci: il ritorno della serie stroncato nelle prime recensioni, ecco perché; Euphoria 3: Da Zendaya a Jacob Elordi, su Sky e NOW torna la serie che ha lanciato una generazione di attori.

Ho visto la prima puntata di Euphoria 3 e vi racconto, senza spoiler, cosa dovreste aspettarvi dalla nuova metaserieRealtà e finzione si fondono in un modo mai visto prima: i personaggi hanno plasmato l'immagine degli attori stessi. È l'effetto mediatico e potente a cui ci sottoponiamo tutti tra social e percezione ... vogue.it

Zendaya, l’addio a Euphoria è un brivido color cioccolatoL'attrice ha messo da parte gli abiti da sposa e ha scelto un marrone cioccolato pazzesco. Accollatissimo davanti, ma con una schiena scoperta che è una vera opera d'arte scultorea ... iodonna.it

Sky. . I primi 5 minuti di #Euphoria stagione 3 sono qui. Non perdere la terza stagione di Euphoria dal 13 aprile su Sky. - facebook.com facebook

La terza stagione di Euphoria debutterà su HBO Max Italia il 13 aprile. x.com