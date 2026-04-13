La Spezia celebra Pignotti | la poesia visiva torna protagonista

A metà maggio, La Spezia ospiterà un evento dedicato alla poesia visiva in occasione del centenario della nascita di Lamberto Pignotti. La città si prepara ad accogliere esposizioni e iniziative che richiamano l’importanza di questa forma artistica e il ruolo di Pignotti nel panorama culturale internazionale. La manifestazione si svolgerà nel corso di alcune settimane, coinvolgendo diversi spazi e realtà locali.

La città di La Spezia si appresta ad accogliere un evento culturale di rilievo internazionale nella seconda metà del mese di maggio, con l’obiettivo di celebrare il centenario della nascita di Lamberto Pignotti. Il progetto espositivo, intitolato PIGNOTTI 100 LA POESIA È VIVA!, trasformerà il Sunspace di via Sapri 68 in un palcoscenico per la poesia visiva, un linguaggio artistico che fonde l’elemento testuale con quello iconografico attraverso modalità espressive provocatorie e originali. L’iniziativa nasce dalla volontà di recuperare una stagione creativa fondamentale del secondo Novecento, periodo in cui il movimento della poesia visiva ha trovato nel territorio spezzino un centro nevralgico di produzione e diffusione.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - La Spezia celebra Pignotti: la poesia visiva torna protagonista Leggi anche: La poesia torna protagonista, “Muzzicuna” arriva a Ribera tra parole e identità siciliana Velieri storici e identità marinare. La Spezia torna protagonista con il festival marittimo VelarìaLa Spezia, 31 gennaio 2026 – Dai velieri storici alle caravelle, dai brigantini alle golette, saranno i veri protagonisti della prima tappa del...