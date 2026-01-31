Velieri storici e identità marinare La Spezia torna protagonista con il festival marittimo Velarìa

La Spezia si prepara a tornare al centro dell’attenzione con il festival marittimo Velarìa. Dal 20 al 22 marzo, il porto si riempirà di vele storiche, caravelle e brigantini, che animeranno il Molo Italia. La città si riscopre capitale della tradizione marinara, con eventi e mostre dedicati alla sua identità storica. Sarà un’occasione per vedere da vicino le imbarcazioni che hanno scritto pagine importanti della sua storia nautica.

La Spezia, 31 gennaio 2026 – Dai velieri storici alle caravelle, dai brigantini alle golette, saranno i veri protagonisti della prima tappa del Festival Marittimo Internazionale Velarìa - Scalo alla Spezia che approderanno al Molo Italia dal 20 al 22 marzo. L'evento, frutto dell'accordo tra il Comune spezzino e le città di Sète in Francia e Castellón de la Plana in Spagna, sedi dei celebri festival Escale ed Escala che si terranno rispettivamente dal 31 marzo al 6 aprile e dal 9 al 13 aprile, nasce per custodire e tramandare un patrimonio condiviso, trasformando per tre giorni la città in un approdo di storie, incontri e identità comuni.

