Benevento-Catania | trasferta vietata ai tifosi siciliani la società protesta

Per la partita tra Benevento e Catania, i tifosi siciliani non potranno assistere all’incontro. La società ha deciso di vietare la trasferta ai supporter del Catania, dopo che erano stati venduti 1.369 biglietti agli etnei. Il presidente della squadra siciliana ha annunciato che non sarà presente all’evento. La decisione ha suscitato proteste da parte della società ospitante.

È la tempistica, più che altro, a lasciare perplessi e a creare disagi. Alla vigilia del turno infrasettimanale del girone C, la Prefettura di Benevento ha vietato la vendita dei biglietti per il big match Benevento-Catania ai residenti in Sicilia. Un provvedimento simile per le tifoserie ospiti ha riguardato anche le gare Potenza-Cosenza e Crotone-Cavese, previste in contemporanea domani sera. Fa rumore soprattutto quanto sta accadendo attorno alla sfida che vedrà di fronte prima e seconda in classifica. Il provvedimento è arrivato stamattina, dopo che solo ieri (a 48 ore quindi dalle partite) l'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive aveva individuato profili di rischio per l'ordine pubblico.