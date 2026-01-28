Pierguido Iezzi avverte che le aziende devono prepararsi a una rivoluzione dell’intelligenza artificiale. Ora l’AI non si limita più a supportare, ma può anche decidere da sola. Per questo, secondo lui, le imprese devono difendersi usando sistemi di AI-armed per evitare rischi e minacce crescenti.

L’intelligenza artificiale sta attraversando una trasformazione profonda, passando da semplice strumento di supporto a tecnologia capace di prendere decisioni autonome. È questo lo scenario delineato da Pierguido Iezzi, direttore Business Security di Maticmind, intervenuto alla Camera dei Deputati nel corso della conferenza stampa “L’Intelligenza Artificiale come Arma: l’identikit della nuova minaccia digitale”, promossa su iniziativa dell’on. Alessandro Giglio Vigna e organizzata dall’ ANGI – Associazione Nazionale Giovani Innovatori. Nel suo intervento, Iezzi ha spiegato come l’AI non sia più legata soltanto a parametri come velocità, volume o capacità di falsificare contenuti. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Pierguido Iezzi: “L’AI ora prende decisioni, le aziende devono difendersi con sistemi AI-armed”

