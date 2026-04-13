La figura di Donald Trump viene descritta come quella di un personaggio che sembra provenire da un'epoca ormai passata, secondo un articolo pubblicato su un quotidiano nazionale. L'autore evidenzia come, nel dibattito pubblico, vi siano differenze di opinione riguardo al suo ruolo e alle sue politiche, senza però proporre alternative chiare o concrete. La discussione si concentra sulle percezioni e sui giudizi, senza entrare nel merito di proposte specifiche o soluzioni pratiche.

È un bel personaggio da fine impero, il Donald Trump dipinto da Ezio Mauro su La Repubblica: uno che «promette l'età dell'oro al suo popolo; minaccia l'età della pietra per i suoi nemici; trascina nell'età del ferro e del fuoco tutto il resto del mondo», scioglie i freni della democrazia liberale e porta il caos. Poi il volo atterra nella polemica di casa: «Quale modello di civiltà sceglie Giorgia Meloni?». Eccolo, il bersaglio. Il guaio è che sotto l'invettiva si apre un vuoto. Mauro non dice chi e come dovrebbe opporsi all'America di Trump. Se siamo davanti a «una prova di inciviltà portata avanti in nome di una presunta civiltà superiore», il lettore avrebbe diritto di sapere quale sarebbe l'alternativa.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - La sinistra disprezza l'Occidente ma non sa indicare le alternative

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