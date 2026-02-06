La cultura sa indicare il tragitto da seguire

Da ilrestodelcarlino.it 6 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Fisiomed si impegna con Il Resto del Carlino nel progetto “Cronisti in classe”, un campionato di giornalismo dedicato agli studenti. La collaborazione porta i giovani a scoprire come raccontare la realtà e a imparare il mestiere sul campo. La cultura, in questo caso, diventa il filo conduttore per guidare i ragazzi nel mondo dell’informazione.

Associati Fisiomed è un punto fermo di collaborazione con Il Resto del Carlino per la realizzazione del campionato di giornalismo ‘Cronisti in classe’. A parlarne, Enrico Falistocco, amministratore unico di Associati Fisiomed, gruppo medico con otto sedi in provincia di Macerata, una in provincia di Fermo, una a Milano. Quanto crede come azienda e a livello personale a questo progetto? "Ogni iniziativa che abbia una valenza culturale certa, un riscontro di crescita sociale, uno stimolo educativo per i giovani, ha il nostro sostegno. In questo caso ci sono tutti i requisiti. Ringraziamo pertanto il Carlino per il coinvolgimento" Il mondo giovanile è spesso meno attento al monitoraggio della propria salute. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

la cultura sa indicare il tragitto da seguire

© Ilrestodelcarlino.it - "La cultura sa indicare il tragitto da seguire"

Approfondimenti su Fisiomed Cronisti

Per giorni insegue ragazzina nel tragitto da scuola a casa: uomo arrestato per stalking a Milano

Un uomo di 24 anni è stato arrestato a Milano con l’accusa di stalking.

Neres è più di un’ala: sa fare il falso nueve, la seconda punta. E, soprattutto, sa segnare

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

The Adventure of the Blue Carbuncle | The Adventures of Sherlock Holmes

Video The Adventure of the Blue Carbuncle | The Adventures of Sherlock Holmes

Ultime notizie su Fisiomed Cronisti

Argomenti discussi: La cultura sa indicare il tragitto da seguire.

la cultura sa indicareLa cultura sa indicare il tragitto da seguireEnrico Falistocco, amministratore unico di Associati Fisiomed: Ringraziamo il Carlino per il coinvolgimento in questa iniziativa ... msn.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.