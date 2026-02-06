la cultura sa indicare il tragitto da seguire

Fisiomed si impegna con Il Resto del Carlino nel progetto “Cronisti in classe”, un campionato di giornalismo dedicato agli studenti. La collaborazione porta i giovani a scoprire come raccontare la realtà e a imparare il mestiere sul campo. La cultura, in questo caso, diventa il filo conduttore per guidare i ragazzi nel mondo dell’informazione.

Associati Fisiomed è un punto fermo di collaborazione con Il Resto del Carlino per la realizzazione del campionato di giornalismo ‘Cronisti in classe’. A parlarne, Enrico Falistocco, amministratore unico di Associati Fisiomed, gruppo medico con otto sedi in provincia di Macerata, una in provincia di Fermo, una a Milano. Quanto crede come azienda e a livello personale a questo progetto? "Ogni iniziativa che abbia una valenza culturale certa, un riscontro di crescita sociale, uno stimolo educativo per i giovani, ha il nostro sostegno. In questo caso ci sono tutti i requisiti. Ringraziamo pertanto il Carlino per il coinvolgimento" Il mondo giovanile è spesso meno attento al monitoraggio della propria salute. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

