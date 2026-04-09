Sinistra antiremigrazione ma non sa cos’è

Il Partito democratico di Milano ha espresso forti proteste contro un evento sul tema dell’immigrazione organizzato recentemente dai Patrioti europei. La polemica si è infiammata subito dopo l’annuncio della manifestazione, con il partito che ha criticato la natura e i contenuti dell’iniziativa. La vicenda ha portato all’attenzione pubblica il dibattito sulla posizione dei partiti locali riguardo alla questione migratoria.

Sembra di essere ritornati al 2016, nel pieno della grande invasione, con la differenza che oggi c’è uno spauracchio in più chiamato remigrazione. Basta citare la parola per fare impazzire il progressista medio, e non solo. A Milano, per esempio, il centrosinistra alla guida del Comune chiede da giorni la censura di una manifestazione organizzata dai Patrioti europei per il prossimo 18 aprile proprio sul tema della remigrazione. Secondo un ordine del giorno protocollato dal presidente del Consiglio comunale meneghino, Elena Buscemi del Partito democratico, l’evento sarebbe una «palese violazione della Carta costituzionale», motivo per cui i dem chiedono a questore e prefetto «un’ulteriore valutazione rigorosa sull’opportunità di autorizzare l’evento per motivi di ordine pubblico». 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Sinistra antiremigrazione, ma non sa cos’è «Longola sa cos’è?». Gennaro Sangiuliano in Aula interroga Fico. Ma non finisce benissimo per luiL'esponente del centrodestra e il suo intervento in Aula regionale tra Heidegger, Jünger e Dostoevskij. Leggi anche: I riformisti hanno poche idee e ben confuse, ma ci sono (e spesso collimano con la destra): dunque oggi cos’è la sinistra?