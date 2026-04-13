La scuola è un sistema complesso soprattutto in Svizzera

Nelle ultime settimane in Svizzera si sono svolti gli esami di ammissione al liceo, un passaggio importante per gli studenti che desiderano proseguire gli studi. La scuola nel paese è considerata un sistema complesso, con diverse modalità di formazione e percorsi educativi. La selezione per l’ingresso al liceo rappresenta un momento cruciale per molte famiglie e studenti, coinvolgendo procedure e criteri specifici a seconda del cantone.

“Die Pfeiler stachen regelrecht in den Himmel”. Ist “regelrecht” ein Nomen, ein Verb, ein Adjektiv oder nichts davon? Sono due domande contenute nella prova del 2025 per essere ammessi al liceo nel cantone di Zurigo, in Svizzera. La prima è di grammatica tedesca, e chiede se nella frase (che in italiano tradurremmo con “i piloni svettavano letteralmente verso il cielo”) la parola regelrecht (“letteralmente”) è un sostantivo, un verbo, un aggettivo o nessuno di questi. La seconda rientra nella parte di matematica. Le risposte non sono immediate, ma gli alunni delle scuole primarie devono saperle se vogliono sperare di andare al Gymnasium, il liceo.🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - La scuola è un sistema complesso, soprattutto in Svizzera Il complesso sistema di scelte di Judas ha richiesto 5 anni di ricercaJudas si prepara a essere uno dei progetti più ambiziosi e complessi mai realizzati da Ken Levine. Bulldozer sul complesso Onu per i rifugiati e lacrimogeni contro una scuola palestinese a Gerusalemme: continua la campagna Idf contro UnrwaUn attacco che è stato condannato dalla Anp alla Commissione europea, con la commissaria alle Emergenze Hadja Lahbib che esorta “le autorità... Des Vosges au Léman : Voyage et histoire | Trésors du Patrimoine