Dopo cinque anni di lavoro, Judas sta finalmente per vedere la luce. Il progetto di Ghost Story Games, guidato da Ken Levine, si prepara a diventare uno dei titoli più complessi e ambiziosi mai realizzati nel settore. Il gioco, finanziato da Take-Two Interactive, punta a rivoluzionare le scelte narrative negli sparatutto in prima persona, promettendo un’esperienza diversa e più coinvolgente per i giocatori.

Judas si prepara a essere uno dei progetti più ambiziosi e complessi mai realizzati da Ken Levine. Il nuovo titolo di Ghost Story Games, finanziato da Take-Two Interactive, è in sviluppo da un periodo insolitamente lungo e punta a ridefinire il concetto di scelta narrativa negli sparatutto in prima persona. Secondo quanto emerso da una recente anteprima, il solo sistema decisionale del gioco ha richiesto ben cinque anni di ricerca. Un dato che dà la misura delle ambizioni del progetto. Levine ha spiegato che Judas non nasce come un semplice FPS, ma come un vero e proprio “simulatore di Judas”. L’obiettivo è permettere a chi gioca di vivere davvero il personaggio principale, andando oltre l’approccio più lineare visto in BioShock. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Il complesso sistema di scelte di Judas ha richiesto 5 anni di ricerca

Judas torna a far parlare di sé dopo anni di silenzio.

L’autrice siciliana presenta il capitolo più difficile della sua saga, un percorso tra approfondimenti storici, tradizioni popolari e la necessità di risalire alle origini per comprendere appieno l’evoluzione dei personaggi e delle vicende narrate.

