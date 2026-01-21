Bulldozer sul complesso Onu per i rifugiati e lacrimogeni contro una scuola palestinese a Gerusalemme | continua la campagna Idf contro Unrwa

Continuano le tensioni nel conflitto israelo-palestinese, con un episodio che ha coinvolto un bulldozer nel complesso ONU per i rifugiati e lacrimogeni contro una scuola palestinese a Gerusalemme. L’azione, condannata dalla Autorità Palestinese e dalla Commissione europea, solleva preoccupazioni sulla protezione dei beni e delle persone nell’ambito del rispetto degli obblighi internazionali di Israele. La situazione resta critica e in evoluzione.

Un attacco che è stato condannato dalla Anp alla Commissione europea, con la commissaria alle Emergenze Hadja Lahbib che esorta “le autorità israeliane a porre fine a tale azione, che viola gli obblighi di Israele derivanti dalla Convenzione sui privilegi e le immunità delle Nazioni Unite, secondo la quale gli Stati membri dell’Onu devono proteggere e rispettare l’inviolabilità dei locali dell’Onu”. I militari di Tel Aviv hanno infatti demolito il complesso delle Nazioni Unite di Sheikh Jarrah gestito dall’Agenzia per il soccorso e l’occupazione dei profughi palestinesi nel Vicino Oriente (Unrwa) situato a Gerusalemme Est. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Israele demolisce la sede dell’Agenzia Onu per i rifugiati palestinesi a Gerusalemme Est. L’Unrwa: “Attacco senza precedenti”Israele ha demolito la sede dell’UNRWA a Gerusalemme Est, in seguito a una legge approvata nel ottobre 2024 che vieta all’agenzia di operare nel Paese, accusata di collusione con Hamas.

Gerusalemme Est, bulldozer Israele iniziano a demolire sede UnrwaA Gerusalemme Est, le autorità israeliane hanno avviato la demolizione della sede dell’UNRWA, mentre il governo israeliano intensifica le restrizioni sulle organizzazioni umanitarie che assistono i palestinesi.

Israele demolisce la sede dell'Unrwa a Gerusalemme: dura condanna dell'agenzia Onu per i palestinesi, esulta Ben GvirMilitari e bulldozer di Israele sono entrati nel quartier generale dell'Unrwa, ormai vuoto, e hanno avviato la demolizione degli edifici. Azione senza precedenti, denuncia l'agenzia dell'Onu per i p ... msn.com

Mentre i bulldozer israeliani terminavano di abbattere la sede dell’agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi a Gerusalemme Est, il vicesindaco della città Aryeh King plaudeva all’operazione. “Oggi abbiamo sconfitto il nemico, è stato cacciato via da - facebook.com facebook

